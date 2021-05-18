Bitcoin ve diğer popüler dijital para birimlerinin fiyatlarındaki artışlar yatırımcıları kripto piyasasına çekerken, sektör dolandırıcılar için de cazip hale geldi.

Kripto para dolandırıcıları akla hayale gelmeyecek yöntemlerle yatırımcıların paralarını çalıyor.

Dolandırıcılar, kripto dünyasının tanınmış figürlerini kullanıp yayınlar hazırlayarak, gönderilen dijital paralara hediye dağıtılacağı sözü veriyor.

Yatırımcı, gönderilen kripto paraların çoğalması ve geri gönderilmesini beklerken, dolandırıcılar bunları çoktan kendi hesabına geçirmiş oluyor.

ABD Federal Ticaret Komisyonu verilerine göre, kripto dolandırıcılıkları ekim ayından bu yana artarak 2021'in ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı.

Komisyona göre, ekimden marta kadar yaklaşık 7 bin kişi sahte kripto dolandırıcılığı bildirdi ve toplamda 80 milyon dolardan fazla para kaybı yaşandı.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla rapor edilen kayıplar neredeyse yüzde 1000 daha fazla.

Veriler yalnızca tüketiciler tarafından bildirilen dolandırıcılıkları yansıttığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Musk dolandırıcıların en sevdiği yüz

Okul öğretmeni Julie Bushnell, kripto piyasasına ilgisiyle bilinen ünlü milyarder Elon Musk adıyla "hediye dijital para dolandırıcılığı"nın kurbanlarından.

Bushnell, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının yarısını dağıtmayı planladığını iddia eden İngiliz yayın kuruluşu BBC makalesi süsü verilmiş bir internet sayfasına girmiş. Ve bir dolandırıcının cüzdanına doğrudan 12.720 dolar değerinde Bitcoin göndermiş.

Bu, Musk'ın adının dolandırıcılar tarafından ilk istismar edilişi değil.

2020'de kripto dolandırıcıları sosyal medya sitesi Twitter'ı hedef almış ve Musk da dahil olmak üzere sosyal ağ sitesinde yüksek profilli hesapları devralarak en az 121 bin dolar kazanmışlardı.

Kripto dolandırıcıları, kurbanları kandırmak için Musk'ın kimliğine bürünmekle kalmıyor şüphesiz. Bir devlet otoritesini veya tanınmış bir işletmeyi de taklit edebiliyorlar.

Otorite figürlerin isimleri de kullanılıyor

ABD Federal Ticaret Komisyonu, çoğu Sosyal Güvenlik İdaresinden olduğunu iddia eden sahtekarlara ödeme yapmak için Bitcoin ATM makinelerine nakit para yüklendiğini bildirdi.

Komisyon yetkilileri, yatırımcıları kripto para birimlerine yatırım yapmak veya madencilik için fırsat gibi görünen sahte internet siteleri konusunda uyardı.