Amerikalı birçok tanınmış isim, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlere karşı uyguladığı şiddet ve ırkçılığı eleştirerek ABD’nin İsrail’e yaptığı yıllık 3,8 milyar dolarlık yardımın da durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Lorenzo'nun Yağı, Müşteri (The Client) gibi filmleriyle hatırlanan ödüllü sinema oyuncusu Susan Sarandon, Türk medyasında da yer alan, 10 yaşındaki Gazzeli Nadine Abdel-Taif’in bombalarla yıkılan binaların önünde gözyaşı döktüğü videoyu Twitter hesabından paylaşırken, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuk ve kadın sivillerin rakamlarını gösteren bir grafiğe de sayfasında yer verdi.

"Vergilerimiz ırkçılığı fonluyor"

Sarandon'ın, ABD'nin İsrail'e yardımlarını konu alan paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’e yılda 3,8 milyar dolar gönderiyoruz. Bu, günde 10 milyon dolar eder. Ve hala kendi ülkemizde ücretsiz yemek programını uygulayamazken vergilerimiz ırkçılığı fonluyor. İsrail ise ücretsiz sağlık sistemine ve daha iyi bir yaşam standardına sahip ama biz hala yılda 3,8 milyon dolar göndermeye devam ediyoruz. Bu, kınamaya değer."

"Başıma bir şey gelirse beni affedin. Çünkü bu mesajı dünyaya iletmek zorundayım"

İsrail'in saldırılarını eleştiren bir diğer isim ise New York Times'ın en iyi satanlar listesinde yer alan ve ödüllü kitapları 30'dan fazla dile çevrilen Amerikalı yazar Naomi Klein oldu.

ABD'li yazar, İsrail askerlerinin Filistinli kadınları kelepçelediği ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanların üzerine gözyaşı bombası attığı görüntülere ek olarak, İsrail savaş uçaklarının füzeleriyle Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının yıkılma anını gösteren fotoğrafı paylaştı.

Klein bu fotoğrafın altında, Filistinli muhabir Youmna al-Sayed'in, her gün işe giderken 4 çocuğuyla "Başıma bir şey gelirse beni affedin. Çünkü bu benim görevim ve bu mesajı dünyaya iletmek zorundayım" dediği ve ardından vedalaştığını belirten ifadelerin alıntılandığı bir röportajın linkini de paylaştı.

Shattering interview with Palestinian reporter Youmna al-Sayed on targeting of media in Gaza. When she leaves for work she tells her 4 kids "forgive me if anything happens to me... because this is my duty and I have to deliver this message to the world." https://t.co/I9PBXtwwMB