İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Amerikan yapımı mühimmatlar masum Filistinlilerin üzerine yağarken ABD daha çok çocuğu daha fazla 'hassasiyetle' öldürebilmesi için İsrail'e 735 milyon dolarlık başka 'hassas' füzeler daha veriyor" dedi.

Zarif, ABD'nin İsrail'in Filistin’deki saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapmayı planladığı ortak açıklamayı da engellemesine işaret etti.

Bakan Zarif, "ABD, muhtemel en hafif BMGK açıklamasını dahi engelliyor. İsrail ve destekçisi çirkin yüzlerini gösterirken dünya izliyor" açıklamasını yaptı.

61'i çocuk 212 ölüm

İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddetiyle başlayan gerilim, bir haftadan uzun süredir Gazze’ye yönelik hava saldırılarıyla devam ediyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti, 1400 kişi yaralandı. Yine İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 20 kişi yaşamını yitirdi.

Bir taraftan çatışmalardan kaygı duyduğunu ifade eden ABD yönetimi, diğer taraftan İsrail’e "kendini savunma hakkı" bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

ABD'den İsrail'e silah satışı

ABD yönetiminin, Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa süre önce İsrail’e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

BMGK'nın Filistin’deki olaylar nedeniyle yapmayı planladığı ortak açıklamalar da iki kez ABD tarafından engellenmişti.