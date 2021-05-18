Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
UNIFIL, İsrail sınırında devriyelerini arttırdı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında devriyelerin arttırıldığını açıkladı.
UNIFIL'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Lübnan ordusuyla koordinasyon içinde İsrail sınırı yakınlarında emniyeti sağlamak ve güçlendirmek için çalışıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyine ve yerel halkın güvenliğine zarar verecek olaylar yaşanmaması için bölgedeki devriyelerin arttırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Lübnan'dan 13 Mayıs'ta İsrail'in kuzeyine 3 roket atılmış, herhangi can kaybı ve hasar rapor edilmemişti.
İsrail ordusu, dün gece de Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 6 roket atıldığını buna karşılık olarak roketlerin ateşlendiği bölgenin topçu atışıyla vurulduğunu duyurmuştu.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Filistin Devleti İsrail Lübnan
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