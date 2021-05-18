Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesi'ndeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurularak tamamen yıkıldı.

Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi şehit oldu, 1400 kişi yaralandı.