İsrail saldırıyor, bombalıyor, vuruyor. İnsanlık dışı katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 212'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların sayısı 1400'e ulaştı

Kudra, şehitler arasında 61 çocuk ve 36 kadının bulunduğunu, yaralı sayısının ise 400'ü çocuk ve 270'i kadın olmak üzere 1400'e ulaştığını ifade etti.

İsrail'in masum sivilleri evlerinde hedef almaya devam ettiğini ve aşırı güç kullandığını söyleyen Kudra, saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığını söyledi.

Bu durumun yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ve salgın hastalıkların yayılmasına sebep olacağını sözlerine ekledi.

Kudüs ve Gazze'de İsrail şiddeti

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

BM Genel Kurulu, Filistin için toplanıyor

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da New York'taki toplantıya katılacak.

Filistin'den ABD'ye tepki

Filistin, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı için ortak açıklama yapmasına ve toplanmasına engel olma girişimlerini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonu reddediyoruz. İsrail'in saldırganlığını durdurmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verildi.