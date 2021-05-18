Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tacikistan'da heyelan: 5 ölü
Tacikistan'ın kuzeyindeki Soğd bölgesinde dün meydana gelen heyelan sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşırı yağışların yol açtığı doğal afetler ay başından beri 9 can aldı.
Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, dün ülkenin Soğd bölgesinde bulunan Devaştiç ilçesine bağlı Darhan köyünde meydana gelen toprak kaymasında bir ev yıkıldı, bir ev hasar gördü.
Heyelan nedeniyle toprak altında kalan 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
1 ayda 9 can kaybı
Ülkenin dağlık bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı doğal afetler nedeniyle ay başından beri 9 kişi yaşamını yitirdi.
Topraklarının yüzde 93'ü dağlık bölgelerden oluşan Tacikistan'da, ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelen sel ve heyelanlar can kayıplarına neden oluyor.
Etiketler: Heyelan
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