Karabağ zaferinin kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Şimdi Azerbaycan ordusunun tatbikatına damga vuruyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ların tatbikata katıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.

SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.

Tatbikat 20 Mayıs'a kadar sürecek

Tatbikatta, birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılacak.

15 bin askerin görev yaptığı tatbikatta ayrıca yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek.