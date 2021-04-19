Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindistan'da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu son anda kurtardı
Hindistan’da annesiyle birlikte yürüdüğü sırada tren raylarına düşen çocuğu istasyon çalışanı son anda kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Hindistan’ın Mumbai kentinde bulunan Vangani Tren İstasyonu’nda meydana geldi.
Annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Olayın etkisiyle şok geçiren anne, çocuğunun düşüşünü izledi.
İstasyon çalışanı kurtardı
Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni fark eden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe, çocuğu ezilmekten son anda kurtardı.
O anlar istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Hindistan
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