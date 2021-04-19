Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, tayfunun doğu Catanduanes eyaletinin 235 kilometre uzaklığında saatte 195-240 kilometreye ulaşan rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu açıkladı.

Tayfunun önce ülkenin kuzeybatısına ardından kuzeyden doğuya doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

22 köy sular altında kaldı

Yetkililer, 9 ilde önlem alarak 68 bin 490 kişinin güvenli yerlere tahliyesinin sağlandığını açıkladı.

Yoğun yağış getiren tayfun, 22 köyü sular altında bıraktı ve dört kentte elektrik kesintisine neden oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

43 feribot limanda mahsur kaldı

Ulusal Afet Birimi, yaklaşan tayfun nedeniyle deniz seferlerinin askıya almasının ardından 3 bin 200’den fazla kişinin ve 43 feribotun limanda mahsur kaldığını aktardı.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve tropik fırtına görülüyor.