Çin’in Şantung eyaletinde gökyüzü, rengarenk dev uçurtmalarla doldu.

Uçurtmalardan biri ise büyüklüğüyle dikkat çekti.

Ejderha başlı ve kırkayak gövdesi ile tasarlanan uçurtma, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 280 metre uzunluğundaydı. Genişliği ise 3 buçuk metreden fazla.

Uçurtmayı 55 kişi uçurdu

Dünyada türünün en büyüğü olan ejderha başlı uçurtmayı yapmak ise 48 gün sürdü.

28 işçinin hazırladığı uçurtmayı uçurmak için de 55 kişi uğraştı.

Festival 5 Mayıs'a kadar sürecek

Çin’in dört bir yanından gelen büyük küçük herkes uçurtma festivalinin tadını çıkardı.

Gökyüzü, festivale katılan 1628 uçurtma ile renklendi.

Bu yıl 38’nci kez düzenlenen Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali 5 Mayıs’a kadar sürecek.