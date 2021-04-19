Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Borrell: İran ve ABD anlaşmaya yakın
[Fotoğraf: Reuters]
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İran ve ABD bir uzlaşmaya varmak için istekli. Şimdilik detay veremem ama iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Borrell, her iki ülkenin de genel meselelerden daha özel meselelere odaklanmaya başladığına dikkat çekti.
AB yetkilisi, İran'la 2015 nükleer anlaşmasının korunmasına yönelik istekliliğe vurgu yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Avrupa Birliği İran
Sıradaki Haber
Dünyanın en büyük uçurtmasını 55 kişi uçurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz