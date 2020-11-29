Hindistan’da 2 aydır gösteriler düzenleyen çiftçiler, Pencap ve Haryana eyaletindeki otoyollarda protestolarını sürdürdü.

Hint hükümetinin otoyollardan çekilmeleri durumunda kendileriyle müzakereye oturabilecekleri yönündeki teklifini kabul etmeyen çiftçiler, protestonun kanunlar geri çekilene kadar devam edeceğini duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Başbakan Modi reformları savundu

Başbakan Narendra Modi, tarım kanunlarına ilişkin, "Bu reformlar, sadece çiftçilerimizin zincirlerini kırmakla kalmadı onlara yeni hak ve fırsatlar da getirdi." dedi.

Yeni yasaları protesto için Pencap ve Haryana'daki kara yollarında 2 aydır oturma eylemleri düzenleyen çiftçiler, ilgili yasaların kazançlarını azaltacağından ve aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından endişe ediyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Düzenlemeler 20 Eylül'de onaylandı

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) tarafından 20 Eylül'de onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Düzenlemeler, "devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği" gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken, ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.