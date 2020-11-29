Terter ile Sukovuşan kentleri arasındaki yolda mayın temizleme ve imha işlemlerine ilişkin bilgiler basınla paylaşıldı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Operasyon Karargahı Müdürü İdris İsmayılov, iki kent arasındaki 10 kilometrelik yoldaki mayın temizleme işlemlerinin 10 gündür devam ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İsmayılov, "Bugüne kadar 169 patlamamış anti tank ve anti personel mayınını etkisiz hale getirdik. 10 kilometrelik yolun 8 kilometresini temizledik, kalan bölümünü de kısa sürede temizleyerek yolu tamamen açacağız." dedi.

Meskun mahallerde de temizlik sürüyor

İsmayılov, "27 Eylül'den bu yana işgalden kurtarılan bölgelerde 750 patlamamış mermi ve roket, 4 bin 500'e yakın anti personel mayını, 2 bine yakın anti tank mayını etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Yolların yanı sıra tarım arazileri, ormanlar ve meskun mahallerde de mayın temizleme çalışmaları sürüyor.

Meskun mahallerde patlayıcı tehlikesinin 3-5 yıl içinde sona ermesi bekleniyor.