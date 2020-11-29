Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadağ, Sırbistan'ın büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etti
Karadağ, Sırbistan'ın Podgorica Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i "istenmeyen kişi" ilan etti.
Bozovic'in, iç meselelere ilişkin tartışmalı açıklamaları nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği açıklandı.
Karadağ, Sırbistan Dışişleri Bakanlığına protesto notası gönderdi.
"Birçok kez uyarıldı"
Konuya ilişkin açıklamada, "Bozovic'in davranış ve açıklamaları, bir diplomata yakışmıyor. Kendisi bu konuda sözlü ve yazılı olarak birçok kez uyarıldı." denildi.
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