Bozovic'in, iç meselelere ilişkin tartışmalı açıklamaları nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği açıklandı.

Karadağ, Sırbistan Dışişleri Bakanlığına protesto notası gönderdi.

"Birçok kez uyarıldı"

Konuya ilişkin açıklamada, "Bozovic'in davranış ve açıklamaları, bir diplomata yakışmıyor. Kendisi bu konuda sözlü ve yazılı olarak birçok kez uyarıldı." denildi.