"Tüm dinlerin mensupları, okulların kıyafet kurallarını kabul etmeli."

Açıklama Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'tan geldi. Şah, ülkede bazı okullarda başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin konuştu. Hangi dine mensup olursa olsun tüm vatandaşların kıyafet zorunluluğuna tabi olduğunu söyledi.



Başörtüsü yasağına ilişkin mahkeme kararı açıklandığında bunu kabul edeceğini, herkesin de kabul etmesi gerektiğini savundu.

Hindistan'da müslümanlara baskı

Hindistan'da Karnatka eyaletindeki okullarda, uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı tepki çekiyor.



Yasak, 1 Ocak'ta devlete ait bir okulda Müslüman öğrencilerin derslere başörtülü girmesiyle yeniden gündeme geldi.



Diğer okullarda da Müslüman kız öğrenciler, derslere başörtülü girdi. Hindu öğrenciler ise buna tepki göstererek safran rengi şalla derse girmeye başladı.

Müslüman öğrenciler kararı mahkemeye taşıdı



Müslüman öğrenciler, başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunarak, 31 Ocak'ta Karnataka Mahkemesine başvurdu.



Mahkemenin nihai kararı açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara girilemeyeceği belirtildi. Ayrıca, eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesine hükmedildi.



Yaklaşık bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan'da, 200 milyon kadar Müslüman yaşıyor.