Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilime dair açıklamayı Güvenlik Konseyi'nde yaptı.

Sorunları barışçıl yollarla çözmeye çalıştıklarını söyleyen Putin, "Biden Ukrayna'nın hemen yarın NATO'ya üye olmayacağina dair güvence veriyor ancak bunun bir moratoryum ile yapılmasının muhtemel olduğunu söylüyor. Fakat geçici olarak Ukrayna'yı kabul etmeyecekleri, kendilerinin bileceği bir konu; bu Rusya'ya verilmiş bir imtiyaz değil." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmak için hazır olmadığını belirten Rusya Devlet Başkanı, "ABD'nin hangi yeni fikirleri bize sunacağını bilmiyoruz, göreceğiz." diye konuştu.

Putin ayrıca, Ukrayna kamuoyunda Minsk Anlaşması'nın bağlayıcı olmadığı yönünde düşüncenin bulunduğunu vurguladı.

Rus liderin konuşmasından diğer satır başları şöyleydi:

-Macron, Kiev'in Minsk anlaşmalarını yerine getireceğini ve bunların yerine getirilmesinde yeni fikirler bildireceğini iddia ediyor.

-Macron, ABD'nin Ukrayna'ya dair pozisyonunda değişim var dedi ancak bunun ne tür bir değişim olduğunu belirtmedi.