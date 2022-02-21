“Dünya Anadil Günü” dolayısıyla Balkanlar'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik şiir, hikaye, kompozisyon ve resim yarışması düzenlendi.

Yeni Balkan Yayınevi’nin düzenlediği yarışma her yıl farklı bir temayı konu ediniyor.

Yarışmaya 100'e yakın öğrenci katıldı

“Büyük Göçün 70. Yılı/Kaybolan Şehir” temalı bu yılki yarışmaya Kuzey Makedonya ve Kosova’dan 100'e yakın öğrenci katıldı.

Yeni Balkan Yayınevi Müdürü Murteza Sulooca düzenlenen yarışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu yıl konu olarak Türkiye’ye 1952-67 yılları arasındaki büyük göçün 70. yılı vesilesiyle 'Kaybolan Şehir' adlı yarışmayı düzenledik. Buradaki amacımız, çocuklarımız 70 yıl önce göç eden akraba ve dostlarını, komşularını hatırlayarak onlarla ilgili yazı yazmaları, şiir hikaye, kompozisyon ve resim çizmelerini arzu etmiştik. Ve bu yarışma çerçevesinde sadece Makedonya’dan değil bölgeden de katılım oldu.”

12 öğrenci ödüle layık görüldü

Yarışmanın bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Kuzey Makedonya’nın dört bir yanından ve Kosova’dan ilkokul öğrencileri, “göç” hakkındaki duygu ve düşüncelerini çizdikleri resimlerle, kaleme aldıkları şiir ve hikayelerle anlattı.

Yarışmaya katılan tüm eserler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle bir kitapta toplandı.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Etkinlikle Türkçe'nin korunması hedefleniyor

Öğrencileri aynı platformda buluşturan yarışma, farklı bölgelerden Türk çocuklarının birbirleriyle tanışmasına da vesile oldu.

Etkinlik sayesinde Türkçe'nin korunması ve gençlerin milli kimlik bilincinin ayakta tutulması hedefleniyor.