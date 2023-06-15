Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.06.2023 11:31

Hindistan ve Pakistan'da Biparjoy fırtınası nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 150 bini aştı

Hindistan ve Pakistan'ı etkisi altına alması beklenen Biparjoy fırtınası nedeniyle tahliye edilen kişi sayısı 150 bini geçti.

Hindistan ve Pakistan'da Biparjoy fırtınası nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 150 bini aştı
[Fotograf: Reuters]

Pakistan Meteoroloji Departmanı, fırtınanın liman kenti Karaçi dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerine doğru ilerlediğini ve bugünden itibaren kuvvetli rüzgarlara ve şiddetli yağmura neden olacağını açıkladı.

Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), Pakistan ve Hindistan’ın kıyı bölgelerini etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle şimdiye kadar Pakistan'ın Badin, Thatta, Sujaval ve Malir bölgelerinden 81 bin 925 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Kara ve deniz kuvvetleri personeli, tahliye ve yardım faaliyetlerine destek amacıyla kıyı bölgelere konuşlandırıldı.

Tahliye edilenler için Badin, Thatta, Sujaval ve Malir'de yardım ve sağlık kampları kuruldu.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar (17 Haziran) balıkçıların denize açılmamalarını tavsiye etti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, saatteki hızı 140 kilometreye ulaşması beklenen Biparjoy fırtınasının perşembe sabahına kadar kuzeye doğru ilerleyeceğini, ardından kuzeydoğuya yöneleceği uyarısını yaptı.

Fırtınanın bugün Keti Bandar ile Hindistan'ın Gujarat kıyısı arasından geçeceği, şiddetli yağmur ve gök gürültüsünün yarına kadar devam edebileceği duyurulurken, yetkililer, fırtınaya dair güncel gelişmelerin paylaşılacağını bildirdi.

Hindistan'da da tahliye sürüyor

Ülkenin Gujarat eyalet hükümeti, sekiz kıyı bölgesinden 74 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel'in dün akşam üst düzey yetkililerle bir toplantı yaptığı ve fırtınanın olası etkilerini azaltmak için gerekli önerilerde bulunduğu bildirilen hükümet açıklamasında, gerekli çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.

ETİKETLER
Hindistan Pakistan
Sıradaki Haber
ABD'li asker, DEAŞ'a yardım sağladığını itiraf etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Hakkari'de kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı
12:22
Trump, mahkemeye çıkmasının ardından 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı
12:18
Manisa'da kamyon otobüs çarpıştı: 21 yaralı
12:09
NATO Savunma Bakanları Ukrayna ağırlıklı gündemle toplandı
12:05
Otomobil almak istedi, 300 bin lira dolandırıldı
11:58
Sivas'ta son yağışlar barajları doldurdu
Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli’deki Goman Yaylası doğa tutkunlarını ağırlıyor
FOTO FOKUS
FETÖ'cü garnizon komutanın kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçacaktı
FETÖ'cü garnizon komutanın kardeşi yelkenli ile Yunanistan'a kaçacaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ