Avustralya ve Kanada polisi 1,7 milyar dolarlık metamfetamin ele geçirdi

AFP’den yapılan açıklamaya göre, Kanada ve Avustralya polis birimlerinin iş birliğiyle düzenlenen operasyonlar, Ocak 2023’te başladı.

Uyuşturucu çetesince Avustralya’ya gönderilmesi planlanan, 180 kanola yağı şişesine doldurulmuş 2 bin 900 litrelik sıvı metamfetamin Kanada polisi tarafından ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 720 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Mayıs 2023’te Kanada polisi piyasa değeri 81 milyon dolar olan 325 litre sıvı metamfetamin daha ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucunun yine Avustralya’ya gönderilmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Son olarak Haziran 2023’te Kanada polisi yine kanola yağı şişelerine doldurulmuş 2 bin 900 litre sıvı metamfetamin daha ele geçirdi. Bunun piyasa değerinin ise 717 milyon dolar olduğu açıklandı.

6 ay süren operasyonlarla ele geçirilen toplam 6 ton ağırlığındaki metamfetaminin, çete tarafından 4 farklı gemiyle ülkeye taşınmayı planlandığı duyuruldu.

Uyuşturucu Kanada'da, şüpheliler Avustralya'da yakalandı

AFP, Kanada polis birimleriyle ortak yürütülen operasyon kapsamında 6 kişinin Melbourne’da gözaltına alındığını açıkladı. Uyuşturucuların sevkiyatını organize ettiği belirtilen 38 ve 32 yaşındaki iki şüphelinin ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya oldukları duyuruldu.

Diğer şüphelilerin ise uyuşturucuyu satın almayı planlamakla suçlandığı belirtildi. AFP, 25 yaşında bir ABD vatandaşıyla birlikte 28, 19 ve 51 yaşlarında 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Öte yandan, çetenin diğer üyeleriyle ilgili Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’da soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.

"Uyuşturucu baronlarına mesajımız net"

Victoria Emniyet Müdürü Yardımcısı Bob Hill, düzenlenen bu operasyonun uyuşturucu baronlarına net bir mesaj olduğunu ifade ederek, “Bu uluslararası uyuşturucu baronlarına mesajımız çok nettir. Operasyonlarınızı çökertmek için kolluk kuvvetleri ve istihbarat ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu suç örgütünün sınırlarımızın ötesinde faaliyet göstermesini engellemek, bu yasadışı uyuşturucuların Avustralya'nın banliyölerine ya da kırsal bölgelerine asla ulaşamayacağı anlamına gelmektedir 1.7 milyar dolar değerinde, 6 ton metamfetaminin ele geçirilmesi organize suça vurulmuş olağanüstü bir darbedir. Durmayacağız. Bizim işimiz bu toplumu korumak ve ona zarar vermek isteyen herkesi acımasızca hedef alacağız” dedi.