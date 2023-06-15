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Dünya
AA 15.06.2023 10:25

İran medyası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 17 Haziran'da başkent Tahran'ı ziyaret ederek, İranlı yetkililerle bir araya gelecek.

İran medyası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu
[Fotograf: AA]

Bin Ferhan'ın ziyareti sırasında 2016'da kapatılan Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılması bekleniyor.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi sonrasında yaşanan gerginlik sürecinde Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti'nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış, 6 Haziran’da İran'ın Riyad Büyükelçiliği, 8 Haziran’da da Cidde Konsolosluğu yeniden açılmıştı.

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