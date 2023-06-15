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Dünya
AA 15.06.2023 10:13

ABD'deki hayvanat bahçesinde 5 mirketin tüylerine sürülen boya nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor

ABD’nin Philadelphia kentinde bulunan hayvanat bahçesindeki 5 mirketin ölümüne işaretlemek amacıyla tüylerine sürülen boyanın neden olduğundan şüpheleniliyor.

ABD'deki hayvanat bahçesinde 5 mirketin tüylerine sürülen boya nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor
[Fotograf: Reuters]

BBC’nin haberine göre, hayvanat bahçesinde Nkosi, Lula, Nya, Kgala ve Ari isimli mirketler ölü bulundu.

Yetkililer, 2013’ten beri hayvanat bahçesinde yaşayan mirketlerin ölüm nedenini araştırıyor.

Ölümlerine tüylerine sürülen boya yol açmış olabilir

Otopsileri devam eden mirketlerin ilk belirlemelere göre yedikleri toksik maddeden zehirlendiğini düşünen yetkililer, ölümlerin hayvanları ayırt etmek amacıyla kürklerine sürülen boyadan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Yetkililer, boyanın mirketlerin üzerinde en son 1 Haziran’da kullanıldığını ve 30 dakika sonra ilk mirketin öldüğünü, kalan dördünün de hastalık belirtileri göstermeye başladığını ifade etti.

Aynı boyayı 30 yıldır kullandıklarını ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını anlatan hayvanat bahçesi yetkililerinden Amy Shearer, ölümlerin mirketlerle zaman geçiren hayvanat bahçesi personelini derinden etkilediğini belirtti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, mirketlerin ölüm nedenlerini kesin olarak saptamak için ABD Tarım Bakanlığı, Hayvanat Bahçesi ve Akvaryum Birliği ile ortaklaşa çalıştıklarını bildirdi.

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