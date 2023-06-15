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Dünya
AA 15.06.2023 10:02

Endonezya, Katar'dan 12 Fransız yapımı Mirage 2000-5 savaş uçağı aldı

Endonezya, Katar'dan yaklaşık 792 milyon dolara 12 Fransız yapımı Mirage 2000-5 savaş uçağı aldığını duyurdu.

Endonezya, Katar'dan 12 Fransız yapımı Mirage 2000-5 savaş uçağı aldı
[Fotograf: Reuters]

Endonezya'nın Kompas gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'dan alınan savaş uçaklarının 9'unun tek, 3'ünün çift koltuklu olduğu belirtildi.

Mirage 2000-5 savaş uçakları için Katar'la 792 milyon dolarlık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, uçakların 24 ayda teslim alınacağı ifade edildi.

Gazetenin haberinde, kullanılmış savaş uçaklarının alınmasının eleştirildiği belirtilirken, Bakanlık Sözcüsü Edwin Adrian Sumantha ise bu eleştirilere, "Endonezya Hava Kuvvetleri filosunun, savaşa hazır olma durumunu sağlamak için hızla teslim edilebilecek savaş uçaklarına ihtiyacı var." cevabını verdi.

Endonezya Hava Kuvvetlerinin, satın alınan savaş uçaklarını eğitim amaçlı kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

Endonezya, uzun süredir savaş uçaklarını modernize ederek Hava Kuvvetlerini güçlendirmeyi planlıyordu.

Öte yandan Endonezya'nın F-5 Tiger savaş uçaklarını, Rus yapımı Su-35 tipi uçaklarla değiştirme planlarının ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarınca engellendiği kaydediliyor.

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