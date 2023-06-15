Teksas'ın Cumhuriyetçi Valisi Abbot, çoğu Latin Amerikalı 42 göçmeni Los Angeles'a gönderdi

Cumhuriyetçi Vali Abbot, göçmenleri Los Angeles'a yollama nedeninin, Kaliforniya'nın kendisini göçmenler için bir "sığınak" ilan etmesi ve göçmenlerin Kaliforniya'da devlet yardımlarına başvurabilmesi olduğunu iddia etti.

Abbot, Teksas'ın sınırlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

Greg Abbot'un kararının ardından, aralarında çocukların da olduğu göçmenler, 23 saat otobüs yolculuğunun ardından Los Angeles'a ulaştı.

Çoğunluğu Latin Amerikalı 42 göçmenin, yolculuk sırasında aç ve susuz bırakıldığı belirtilirken, "Coalition for Humane Immigrant Rights" adlı insani yardım kuruluşundan bir yetkili, bazı göçmenlerle görüştüğünü ve yiyecek temin edildiğini dile getirdi.

Yetkili, Abbot'un, Los Angeles'a yolladığı göçmenlerin, ABD tarafından kabul edildiğini, ancak henüz sığınma izni almadıklarını vurguladı. Yetkili, göçmenlerin, avukatlarıyla da görüşmeler yapabildiğini sözlerine ekledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karenn Bass, son zamanlarda Cumhuriyetçilerin, göçmenleri, Demokratların yönettiği bölgelere yollaması nedeniyle göçmenleri ağırlamak için hazırlık yaptıklarının altını çizdi.

Bass, Los Angeles'ta nefret veya korkuya yer olmadığını belirterek, "insanların hayatlarıyla oynayan küçük politikacıların" etkisinde kalmayacaklarını kaydetti.