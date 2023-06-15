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Dünya
AA 15.06.2023 11:29

ABD'li asker, DEAŞ'a yardım sağladığını itiraf etti

ABD ordusuna mensup bir asker, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti.

ABD'li asker, DEAŞ'a yardım sağladığını itiraf etti
[Fotograf: AA]

Ohio eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki Cole Bridges isimli asker, hakkında açılan davada, dün hakim karşısına çıktı.

Bridges, hakkındaki, terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçlamasını kabullendi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bridges'ın, 2019'da ABD ordusuna katıldığına ve o tarihten itibaren terör örgütü DEAŞ hakkındaki propagandaları internet üzerinden izlediğine işaret edildi. Brdiges'ın DEAŞ mensuplarına New York'a ve Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine yönelik saldırılar için eğitim verdiği ve rehberlik ettiği bilgisi verildi.

New York Güney Mahkemesi Savcısı Damian Williams, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılarımız ile FBI ve ABD ordusundaki ortaklarımız sayesinde Bridges'ın kötü niyeti ortaya çıkarıldı, şimdi kendisi, suçları için cezalandırılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Cole Bridges'ın, 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

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