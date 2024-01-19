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Dünya
AA 19.01.2024 13:54

Hindistan iklim değişikliğinde "düşman bir ülkenin" rolünün olup olmadığını soruşturacak

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ülkeyi vuran doğal afetlere yol açan iklim değişikliğinde "düşman bir ülkenin" dahli olup olmadığının soruşturulacağını açıkladı.

Hindistan iklim değişikliğinde "düşman bir ülkenin" rolünün olup olmadığını soruşturacak
[Fotograf: AFP]

ANI News'in haberine göre, Bakan Singh, Uttarakhand eyaletinde düzenlenen 35 altyapı projesinin tanıtıldığı etkinlikte konuştu.

Uttarakhand, Ladakh, Himaçal Pradeş ve Sikkim gibi sınır eyaletlerinde, doğal afetlerde son yıllarda artış görüldüğüne işaret eden Singh, birçok uzmanın bu afetlerin nedeninin iklim değişikliği olduğunu söylediğini aktardı.

Singh, değişen hava durumunun kendisini endişelendirdiğini belirterek "Ülkedeki iklim değişikliği sadece bir hava olayı değil, aynı zamanda ulusal güvenlik meselesidir. Savunma Bakanlığı, bu konuyu son derece ciddiye alıyor ve bu olaylarda düşman bir ülkenin dahli olup olmadığı konusunu soruştururken dost ülkelerden yardım isteyecek." ifadelerini kullandı.

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