Kudüs'te gazetecilere müdahale

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere geniş kısıtlamalarını bu cuma da sürdürdü.

Mescid-i Aksa ve çevresi cuma namazı öncesi yine boş olduğu görüldü.

Kudüs'te her Cuma aynı zulüm...



İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yine engelliyor. https://t.co/Njf1LMwKxE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2024

İsrail polisi ellerinde seccade ile yürüyen Filistinilere müdahale etti.

Görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.