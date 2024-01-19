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Dünya
TRT Haber 19.01.2024 13:08

Kudüs'te gazetecilere müdahale

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün saldırıların gölgesinde 15. Cuma... Mescid-i Aksa'da cuma namazını haftalardır engelleyen İsrail polisi, gazetecilere de müdahale etti.

Kudüs'te gazetecilere müdahale

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere geniş kısıtlamalarını bu cuma da sürdürdü. 

Mescid-i Aksa ve çevresi cuma namazı öncesi yine boş olduğu görüldü. 

 

 

İsrail polisi ellerinde seccade ile yürüyen Filistinilere müdahale etti. 

Görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Kudüs Mescid-i Aksa
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