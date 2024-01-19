Kudüs'te gazetecilere müdahale

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere geniş kısıtlamalarını bu cuma da sürdürdü.
Mescid-i Aksa ve çevresi cuma namazı öncesi yine boş olduğu görüldü.
Kudüs'te her Cuma aynı zulüm...— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2024
İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yine engelliyor. https://t.co/Njf1LMwKxE
İsrail polisi ellerinde seccade ile yürüyen Filistinilere müdahale etti.
Görüntü alan gazetecileri engellemeye çalıştı.