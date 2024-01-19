Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2024 11:19

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" seçim istedi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkede Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı eleştiriler artarken "halkın güvenini yeniden kazanmak için" gelecek aylarda seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" seçim istedi
[Fotograf: Reuters]

Oğlu geçen ay Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında öldürülen Eisenkot, "Kanal 12" televizyonunda katıldığı bir programda, "Güvenin tazelenmesi için birkaç ay içinde İsrailli seçmenlerin sandık başına dönmesi ve seçim yapılması gerekiyor çünkü şu anda güven yok." dedi.

Netanyahu hükümetinin 7 Ekim ve sonrasındaki süreçte başarısız olduğuna dikkati çeken Eisenkot, "Bizi fena halde başarısızlığa uğratan bir hükümetle bundan sonra nasıl yolumuza devam edebiliriz?" ifadesini kullandı.

Eisenkot, Netanyahu'nun "Gazze'deki savaş devam ederken yapılacak seçimlerin ülkeye zarar vereceği" yönündeki iddiasının sorulması üzerine "İsrail halkının hükümetine olan güven eksikliği de bundan daha az ciddi değil." diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili olan Eisenkot, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'nin üyelerinden biri olarak kabineye girmişti.

Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlık için diğer İsrailli liderlerle görüşmeler yaptığına dair haberler ABD medyasında yer bulmuştu.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore, BM Güvenlik Konseyine Kuzey'in tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:48
Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi
12:50
Erdoğan: Zulme uğrayan tüm kardeşlerimize dua ediyoruz
12:32
Namaz kılan yaşlı adamın taburesini çekti
12:28
Kartlı ödemeler aralıkta 978,3 milyar lira oldu
12:28
Tatil öncesi otobüs biletleri tükendi: Ek seferler düzenleniyor
12:24
Bakan Uraloğlu: Alper komutanımız Türkiye'nin uzay faaliyetlerine katkılar sunacak
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
Gazze'de yakıt olmadığı için yemekler odun ateşinde pişiriliyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
Türkiye'nin ilk füze kulübü öğrencileri tarihi anlara şahitlik etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ