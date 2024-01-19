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Dünya
AA 19.01.2024 11:02

Güney Kore, BM Güvenlik Konseyine Kuzey'in tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Kuzey Kore'nin artan füze testleri ve tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısında bulundu.

Güney Kore, BM Güvenlik Konseyine Kuzey'in tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Kuzey'in 14 Ocak'ta yaptığı bu yılın ilk balistik füze denemesiyle ilgili Konseyin acil kapalı toplantısının ardından basına konuştu.

Hwang, Konseyin 15 üyesinin tamamının Kuzey Kore'nin söylem ve eylemlerinin "giderek daha ciddi hale gelmesinden" endişe duyduğunu söyledi.

BMGK'nin konuya ilişkin sessizliği ve eylemsizliğinin nasıl kırılacağı yönündeki soru üzerine Hwang, "Bu, büyük bir soru. Bunu tartışıp düşüneceğiz ve nasıl ilerleyeceğimizi konuşacağız." dedi.

Kuzey'in nükleer politikalarının son derece endişe verici olduğunu dile getiren Hwang, Kuzey Kore konusunda bölünmüş durumdaki BMGK'ye Pyongyang'ın artan füze testleri ve tehditlerine ilişkin "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı.

Yaptırımlar, Çin ve Rusya vetosuna takılıyor

BMGK, Kuzey Kore'ye 2006'daki ilk nükleer denemesinden sonra nükleer ve balistik füze programlarını frenlemeyi amaçlayan yaptırımlar uygulamaya başladı.

Şu ana dek yeterince başarılı sonuç alınamayan yaptırımların sonuncusu 2017'de kabul edildi.

Ancak Çin ve Rusya, Mayıs 2022'de kıtalar arası balistik füze fırlatılmasına yeni yaptırımlar uygulamayı öngören ABD öncülüğündeki karar tasarısını veto etmişti. O tarihten bu yana, veto yetkisine sahip iki daimi üye çoğu kararı engelliyor.

Kuzey Kore'nin mevcut BM yaptırımlarını ihlal ederek artan füze denemeleri ve Kim Jong Un'un tehditlerinin bölgesel gerilimleri tırmandırdığı belirtiliyor.

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