Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2024 13:51

ABD Savunma Bakanı Austin hastaneye kaldırılmasını "erken bildirmediği" için ifade verecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 1 Ocak'ta rahatsızlanması ve hastaneye kaldırılması konusunda neden Beyaz Saray'ı derhal bilgilendirmediği konusunda Kongre huzurunda ifade vermeye çağrıldı.

ABD Savunma Bakanı Austin hastaneye kaldırılmasını "erken bildirmediği" için ifade verecek
[Fotograf: AA]

NBC News'ün haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers, dün, Austin'e konuya ilişkin 14 Şubat'ta ifade vermesini talep eden mektup gönderdi.

İfade sırasında Savunma Bakanlığının, Beyaz Saray yetkililerine Austin'in yoğun bakımda olduğunu söylemek için neden 3 gün beklediğine odaklanılacak.

Austin'e gönderilen 4 sayfalık mektupta, ulusal güvenlik alanında herkesin Savunma Bakanı'nın ulaşılabilirliğine ve şeffaflığına güvenebilmesi gerektiğine işaret edilerek "Ne yazık ki, son olaylarda bu nitelikleri sergilemediniz." denildi.

Mektupta, Austin'den, hastanede kaldığı süre boyunca Beyaz Saray ve Pentagon yetkilileriyle görüşmeleri, yetkinin geçici olarak Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'e devredilmesi ve resmi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi istendi.

Konuya ilişkin tam dürüstlük ve işbirliği beklendiği vurgulanan mektupta, "Bunun dışında herhangi bir şey kesinlikle kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Lloyd Austin'in hastaneye kaldırılması

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığının geç duyurulması, ülkede tartışma yaratmıştı.

Pentagon'dan ilk olarak 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkililerinin ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Devam eden tartışmalar üzerine Pentagon, Bakan Austin’in 22 Aralık 2023’te hastaneye kaldırılarak, prostat kanseri teşhisiyle operasyon geçirip ertesi gün taburcu edildiği ancak akabinde yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak’ta yeniden hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Austin’in hastaneye kaldırılması ve sonraki süreçte Beyaz Saray dahil üst düzey yetkililere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaması tepki çekmiş, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu da Savunma Bakanı'nın "gizlice" hastaneye kaldırılmasıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Daha sonra 15 Ocak'ta Austin'in tedavisinin sona erdiği ve taburcu edildiği bildirilmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Her 10 İspanyol'dan 6'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:26
Okulun bahçe duvarına bırakılan kadın çantası polisi alarma geçirdi
14:24
Cinnet getiren polis aile fertlerini vurup intihar etti: 3 ölü
14:26
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 762'ye yükseldi
14:07
AKOM uyardı: İstanbul'a kar geliyor
14:05
Marmara için sağanak uyarısı
14:04
ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme
Geleneksel yöntemle üretilen "İstanbul Kağıt" bir dünya markası olmayı amaçlıyor
Geleneksel yöntemle üretilen "İstanbul Kağıt" bir dünya markası olmayı amaçlıyor
FOTO FOKUS
Casusluk operasyonunda 'site' detayı
Casusluk operasyonunda 'site' detayı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ