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Dünya
AA 19.01.2024 13:39

Her 10 İspanyol'dan 6'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkıyor

İspanya'nın El Diario gazetesinin yayımladığı ankete göre, her 10 İspanyol'dan 6'sı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı çıkarak ateşkes istiyor.

Her 10 İspanyol'dan 6'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkıyor

Gazetenin yayımladığı sonuçlarda ankete katılan İspanyolların yüzde 60,7'si, 7 Ekim'den bu yana devam eden ve bugüne kadar 24 bin 400'den fazla kişinin öldürüldüğü İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını kınadı.

Ankette İspanyolların sadece yüzde 16,8'i İsrail'e destek verirken yaklaşık yüzde 23'ü fikir beyan etmekten kaçındı.

Ayrıca yüzde 57,9'luk bir kesim de İspanya hükümetinin İsrail'den istediği "acil ve şartsız ateşkes ilan edilmesi" talebine destek verdi.

Diğer yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İspanya'daki en büyük gösterilerden biri yarın düzenlenecek.

Yüzden fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı'nın (RESCOP) çağrısıyla "Filistin'deki soykırımı durduralım" başlığı altında organize edilen gösteriler, İspanya'nın 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenecek.

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İspanya Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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