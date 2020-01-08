Dünya

Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor

08 Ocak 2020 Çarşamba 12:49 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:53

ABD ile İran arasında Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle bazı ticari hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı.