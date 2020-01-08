Fransa, İran'ın ABD liderliğindeki kuvvetleri hedef alan füze saldırılarının ardından, Irak'ta konuşlu 160 askerini geri çekmeyi planlamıyor.

Fransız hükümet kaynağı konuyla ilgili açıklamayı Reuters'a yaptı.

Fransız ordu sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada Irak'taki saldırıda Fransız ordusundan ölen ya da yaralanan olmadığını söylemişti.

Danimarka, Norveç ve Almanya orduları, İran'ın Irak'taki Ayn el Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırılarında, üste bulunan askerlerinin zarar görmediğini açıkladı.

İspanya, askerlerin bir kısmının Irak'tan Kuveyt'e gönderileceğini duyurdu.

Kaynak: Reuters