Fars Haber Ajansı, Ruhani'nin ABD'ye yönelik tehdidini paylaştı.

Buna göre İran Cumhurbaşkanı, "Washington, General Kasım Süleymani’nin kolunu kesmiş olabilir ancak buna cevap olarak ABD’nin bacağı kesilecek" şeklinde konuştu.

“Süleymani’nin intikamı”

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters