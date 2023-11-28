Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkes 5. gününde devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de geçici ateşkes ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, "Gazze'deki insani ara, savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." dedi.

BM raportörleri, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim ve sonrasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılmasını desteklediğini belirtti.

İsrail, esir takası mutabakatı süresince Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkesin yürürlüğe girdiği 24 Kasım'dan bu yana Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere hiç yakıt gitmediğini söyledi.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Muhenna da geçici ateşkes süresince Gazze'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti.

İsrail güçlerinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı süresince Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, 24 Kasım sabahı uygulamaya giren geçici ateşkes süresince Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdıklarını, 40 tır yardımın da yolda olduğunu açıkladı.

Şifa Hastanesinin diyaliz bölümü yeniden faaliyete geçti

Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.

İsrail'in ulaşmaya çalıştığı Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın, abluka altındaki Gazze'deki İsrailli esirlerle buluştuğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığı Şifa Hastanesinde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Hamas, varılan mutabakat kapsamında Gazze'deki 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

İsrail hükümeti, Gazze'de çatışmalara verilen geçici ateşkesin uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

İsrail hapishanelerinde halen 60 Filistinli kadın esir var

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

Esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Attaf Ceradat (50), İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını vurgulayarak "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde halen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu açıkladı.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara geçici ateşkes sağlanması mutabakatı kapsamında, Gazze'ye yardım taşıyan 200 tırın girdiğini kaydetti.

İsrailli esirler, Gazze'de tutuldukları süre içinde kötü muameleye maruz kalmadı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında bölgeden çekilen birlikteki iki subayın görevden alınmasına karar verdiği bildirildi.

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, savaşın maliyetinin 50 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail medyası, Hamas Hareketi'nin serbest bıraktığı İsrailli esirlerin Gazze'de direniş grupları tarafından tutuldukları süre içinde herhangi bir kötü muamele ya da işkenceye maruz kalmadıklarını aktardı.

İsrail hükümeti, savaş giderleri için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye saldırılarının "daha şiddetli ve tüm bölge boyunca" olacağını söyledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır bölgesini füzelerle vurduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin, savaş giderleri için 8 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladığı bildirildi.

İsrail ordusundan, 7 Ekim'den bu yana 202'si ağır olmak üzere 1000'e yakın askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.