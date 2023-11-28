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Dünya
AA 28.11.2023 12:00

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde hala 60 Filistinli kadın bulunuyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde halen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde hala 60 Filistinli kadın bulunuyor
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail hapishanelerindeki kadın esirlere ilişkin bilgi verdi.

Serahine, İsrail hapishanelerinde 56'sı 7 Ekim'den sonra gözaltına alınanlar olmak üzere halen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu belirtti.

Serahine, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatında şu ana kadar 33 kadın esirin serbest bırakıldığını kaydetti.

İsrail, serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı
İsrail, serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı

Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım'da varılan esir takası mutabakatı kapsamında birinci grupta 24, ikinci grupta 6 Filistinli kadın esir serbest bırakılmıştı.

Son olarak dün gece İsrail hapishanelerinden 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli esir salıverilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes uygulanmasına verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

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