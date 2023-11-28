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Dünya
AA 28.11.2023 03:02

İsrail, serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

İsrail, serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesini onayladı

Başbakanlık Basın Ofisi, Gazze Şeridi'nden "çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesinin onaylandığı"nı açıkladı.

Açıklamada başka detay yer almadı ancak ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.

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Geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat TSİ 08.00'de uygulamaya girmişti.

Mutabakat çerçevesinde dört gün boyunca Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinlinin serbest bırakılması planlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında "insani ara"nın 24 saat daha uzatılacağı, böylece iki gün daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

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