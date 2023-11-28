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Dünya
AA 28.11.2023 02:09

Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı: 19 ölü

Sierra Leone'de 26 Kasım gece saatlerinde askeri kışlaya kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı: 19 ölü
[AFP (Arşiv)]

Askeri Sözcü İssa Bangura, ülkenin başkenti Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını belirten Bangura, "Aralarında halen görevde olan ve emekli askerlerin de bulunduğu, saldırıya karışan herkesi yakalamak için operasyonlar başlattık" dedi.

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna 26 Kasım gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşılarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.

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