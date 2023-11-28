ABD Başkanı Biden, geçici ateşkesin uzatılmasında "yoğun çaba sarf ettiğini" söyledi

ABD Başkanı Biden, Gazze'deki geçici ateşkesin uzatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu uzlaşının sonuç vermeye devam etmesini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Biden, "insani ara"nın, Gazze Şeridi'nde acı çeken masum sivillere yönelik ek insani yardımın önemli ölçüde artmasını sağladığını vurguladı.

Biden, Gazze'ye giden insani yardım miktarını artırmak için geçici ateşkesin sonuna kadar faydalandıklarına işaret ederek, "Filistin halkı için barış ve onurlu gelecek inşa etme çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.