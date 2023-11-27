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Dünya
AA 27.11.2023 22:56

Hamas 11 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ordusu, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Hamas 11 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’de bulunan 11 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatında şu ana kadar 51 İsrailli serbest bırakılmış oldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağını ifade etti.

Ensari, serbest bırakılacak Filistinli esirlerden 30'nun 18 yaş altı çocuk, 3'nün de kadın olduğunu kaydetti.

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