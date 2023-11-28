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Dünya
AA 28.11.2023 11:40

Azerbaycan İletişim Politikası Sektörü Başkanı'ndan Stratcom Summit'23'e övgü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İletişim Politikası Sektörü Başkanı Cavid Musayev, Türkiye'nin, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni (Stratcom Summit'23) "uluslararası bir marka" seviyesine taşıdığını belirtti.

Azerbaycan İletişim Politikası Sektörü Başkanı'ndan Stratcom Summit'23'e övgü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İletişim Politikası Sektörü Başkanı Cavid Musayev, İletişim Başkanlığınca "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla İstanbul'da düzenlenen zirvede, soruları yanıtladı.

İstanbul'u "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan Musayev, zirvenin, üçüncü kez yapıldığını söyledi.

Musayev, 2021 yılında düzenlenen ilk zirvenin 2. Karabağ Savaşı'nın ardından ve COVID-19 salgınının azalmaya başladığı bir dönemde yapıldığına dikkati çekerek "Bu zirvede dünyanın en etkin ve güncel meseleleri müzakere ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stratejik iletişimin önemine vurgu

Zirveye dünyanın farklı yerlerinden uzmanların katıldığını hatırlatan Musayev, burada konuşulan konuların ve fikirlerin devletler için de bir "yol haritası" olduğunu söyledi.

Musayev, Türkiye'nin, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ni "uluslararası marka" seviyesine taşıdığının altını çizerek bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Stratejik iletişimin, devletlerin gücü ve politika gibi kavramlarla ilgisi olduğunu, gelecekte de stratejik iletişimin önemli olacağını vurgulayan Musayev, "21. yüzyılda artık stratejik iletişim en güçlü kriterlerden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında diğer alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de "emekdaşlık" var

Musayev, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinde "dostluk", "kardeşlik", "stratejik birlik", ve "emekdaşlık" gibi kavramların öne çıktığını vurgulayarak Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in, "Tek millet, iki devlet " sözünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in politikalarıyla bu kavramları çeşitli alanlarda uyguladıklarına dikkati çeken Musayev, 21. yüzyılda Azerbaycan-Türkiye ilişkisindeki olumlu tablonun, dünyada başka bir yerde görülmediğinin altını çizdi.

Musayev, Türk medyası ve Azerbaycan medyası arasındaki ilişkinin uzun geçmişe dayandığını ve her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu'nun da önemine işaret etti.

Cavid Musayev ayrıca Türkiye ve Azerbaycan arasında diğer alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de "emekdaşlığın" olduğunu sözlerine ekledi.

Stratcom Summit'23

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar. Güvenlik. Dayanışma." temasıyla 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da yeniden bir araya getirdi.

Uluslararası alanda belirsizliklerin, insani ve çevresel krizlerin çoğaldığı, bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde Stratcom Summit'23'te, dezenformasyonla mücadeleden yeni teknolojiler ve yapay zekaya, krizler ve fırsatlar karşısında uluslararası dayanıklılığın inşasından, hakikat odaklı şeffaf ve açık iletişim anlayışına kadar pek çok konu ele alındı.

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