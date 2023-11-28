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Dünya
AA 28.11.2023 15:26

Eski Fransa Başbakanı: Filistin'i destekleyenler işten çıkarılma baskısıyla karşı karşıya

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, sanat camiası ve medyadan Filistin'e destek verenlerin, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Eski Fransa Başbakanı: Filistin'i destekleyenler işten çıkarılma baskısıyla karşı karşıya

Fransız televizyon kanalı BFMTV'de "Le 120 Minutes" programına katılan Villepin, "Yine de sanatçılar 'ortak düşüncenin diktatörlüğüne' boyun eğmemeli." ifadesini kullandı.

Villepin, medya ve sanat camiasında "finansal baskının ağır bastığını" ve bunun sanatçıları fikirlerini özgürce söylemekten alıkoyduğunu vurguladı.

Bu durumun ABD'de olduğu gibi Fransa'da da yaşandığına dikkati çeken Villepin, sanatçıların, fikirlerini dile getirirken "sözleşmesinin iptal edileceği" endişesi taşıdığına işaret etti.

Villepin, Filistin asıllı model Bella Hadid'i örnek göstererek, modelin "kendi ailesinden, kendi tarihinden, kendi hayatından bahsederken bile" bu baskıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Eski Başbakan, bu sözlerinden dolayı bazı Fransız medya kuruluşları tarafından Yahudi karşıtı olmakla itham edildi.

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