Netanyahu karşıtı İsrailliler, Başbakan'ın "bir an önce" istifa etmesini istiyor

Batı Kudüs'teki Netanyahu'nun konutu yakınlarında Başbakan'ın istifası çağrısıyla düzenlenen protesto gösterisine katılan İsrailliler konuştu.

Sivil toplum kuruluşunda çalışan ve Netanyahu'ya hitaben "Felaket baştan başlar, artık istifa etmelisin" yazılı pankart taşıyan Karen Saar (49), Netanyahu'nun İsrail'de "rejim değişikliği yapma" girişimi ve yolsuzluğuna karşı protestoya katıldığını söyledi.

Yıl boyunca Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı "rejim değişikliği ve İsrail'i içeriden yıkma girişimine karşı" gösteri yaptıklarını dile getiren Saar, "Bu gösterideyse böylesine bir felaketin ardından iktidarda kalamayacağını söylüyoruz. Netanyahu'ya güvenmiyorum. Son 10 değilse, 5 yıldır tüm adımları kendisini kurtarmak içindi. Bunun değişeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için "savaşı sürdürmeye devam edebileceğini" savunan Saar, "Gazze'deki bu kadar çok ölü sayısı karşısında yıkılmış durumdayım. Resimler korkunç. Ben her seferinde yeni bir tur yaşanmasındansa kalıcı bir çözüm bulunmasından yanayım" dedi.

İsrail hükümetindeki aşırı sağcıların işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir cephe açmaya çalıştığını belirten Saar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden yerleşme çabalarının da "tam bir mantıksızlık" olduğunu ifade etti.

"Netanyahu dün istifa etmeliydi"

Üzerinde "İstifa şimdi" yazılı tişörtle gösteriye katılan emekli mühendis Yair Katz (69) da İsrail Başbakanı'nın istifa etmesi ve yeniden dönmemesi için protesto düzenlediklerini, 7 Ekim'de yaşananlardan orduyu zayıflatması, toplumu bölmesi ve "Hamas'ı desteklemesi" nedeniyle Netanyahu'yu suçladığını anlattı.

Netanyahu'nun Gazze'ye saldırının bitmesinin ardından hesap vereceği açıklamasını değerlendiren Katz, "Netanyahu asla hesap vermeyecek. Savaş bittikten sonra da hep bir mazereti olacak. Ülkedeki generaller 'şimdi savaşıyoruz, zamanı değil' diyorlar. Şimdi zamanı değil diyenler için asla vakti gelmeyecek" diye konuştu.

Katz, "Netanyahu yarın istifa etmeli değil, bilakis dün istifa etmeliydi. Gitmeli, hapse girmeli, bir daha asla dönmemeli. Hakkındaki yolsuzluk davasına da ara verildi. Hükümetine karşı protestolar kesildi. Bu durumdan faydalanan kendisi" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun ne yapacağını tahmin etmenin mümkün olmadığını söyleyen Katz, "Netanyahu'nun ülkesinin değil kendi çıkarını öncelediğini, arada bir kendi çıkarıyla milli çıkarlar örtüştüğünde ülkesi için faydalı bir iş yaptığını ama bunun dışında bencil olduğunu ve bir gün dahi hükümette kalmaması gerektiğini" dile getirdi.

Netanyahu henüz özür dilemedi, sorumluluğu üstüne almadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılar karşısında "zaafiyetle" ilgili yapılan suçlamalara karşı sorumluluğu kabul etmemiş ve özür dilememişti.

Buna karşın Netanyahu, açıklamalarında "savaşın ardından kendisi dahil herkesin hesap vereceğini" ifade etmişti.

Netanyahu, 29 Ekim'de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" savunmuştu.

Açıklamada Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" aktarmıştı.

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen Netanyahu, açıklamalarıyla "hata yaptığını, özür dilediğini" belirterek, "İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatlarını desteklediğini" dile getirmişti.