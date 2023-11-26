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Dünya
AA 26.11.2023 14:33

Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sırasında 4 komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, İsrail ile çatışmalarda 4 komutanının öldüğünü açıkladı

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, biri Askeri Konsey üyesi Ahmed el-Gandur (Ebu Enes) olmak üzere, Vail Receb, Rafet Selman, Eymen Sıyam'ın çatışmalarda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Komutanlar, Aksa Tufanı sırasında çeşitli cephelerde kahramanca ve şerefle şehit oldular" denilen açıklamada, söz konusu komutanların vefatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, "Kanları mücahitlerimize nur, işgalcilere de ateş olsun diye komutanlarımızın yolunu takip edeceğimize dair Allah'a söz veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

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