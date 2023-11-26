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Dünya
AA 26.11.2023 13:41

İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

İsrail, geçici insani araya rağmen Gazze'de Filistinlileri hedef almaya devam ediyor

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, insani araya rağmen İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda 2 kişiyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çiftçinin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.

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