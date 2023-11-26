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Dünya
AA 26.11.2023 14:09

Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sadece El-Ehli Baptist, Avde ve Kemal Advan hastanelerinin zor şartlarda faaliyet gösterdiği bildirildi.

Gazze'nin kuzeyinde çok kısıtlı imkanlarla yalnızca 3 hastane çalışıyor
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan 3 hastanede de sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özellikle kuzeyde olmak üzere, Gazze Şeridi'ne giren tıbbi ve yakıt yardımlarının oldukça sınırlı olduğunu vurgulayan Berş, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, daha yüksek miktarlarda tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Sağlık Müdürü Berş, Ehli Baptist, Avde ve Kelam Advan hastaneleri olmak üzeri Gazze'nin kuzeyinde çalışan yalnızca 3 hastane kaldı. Bölge en temel sağlık imkanlarından yoksun bir şekilde. Sağlık durumu çökebilir." dedi.

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