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Dünya
AA 26.11.2023 00:15

Şifa Hastanesi doktoru: İsrail askerleri Filistinlilerin cesetlerini kaçırdı

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde görevli doktor Mutez Harara, İsrail güçlerinin hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını, Filistinlilere ait cesetlerin bir kısmını kaçırdığını belirtti.

Şifa Hastanesi doktoru: İsrail askerleri Filistinlilerin cesetlerini kaçırdı
[Fotograf: Reuters]

Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesinde görevli doktor Mutez Harara, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskın sırasında yaşananlara dair bilgi verdi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında sağlık personeline saldırdığını anlatan Harara, bazı hastaların askerler tarafından götürüldüğünü, Filistinlilere ait cesetlerden bazılarının ise kaçırıldığını söyledi.

İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını havaya uçurdu
İsrail ordusu insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını havaya uçurdu

İsrail ordusunun hastanede elektriği kestiğini ve tıbbi cihazları kullanılamaz hale getirdiğini bildiren Harara, askerlerin hastaneden ayrılmadan önce jeneratörlerin ve tıbbi ekipmanların bulunduğu bölümleri patlattığını kaydetti.

Harara, Şifa Hastanesi'nin acil bölümünde bekleyen 40 hastanın, tıbbi hizmet alabilecekleri başka bir hastaneye nakledilmek için beklediklerini sözlerine ekledi.

Hareket etmemize izin vermediler

Hastanede görev yapan doktorlardan Mustafa Sekik de İsrail askerlerinin baskın süresince hastanede bulunanların yerlerinden hareket etmelerine dahi izin vermediğini, bu süre boyunca insanların aç bırakıldığını aktardı.

Hastanedeki tüm iletişim kanallarını kesen İsrail askerlerinin binaları yoğun şekilde aradığını kaydeden Sekik, uzun süren taleplerin ardından askerlerin yiyecek getirdiğini ifade etti.

Hastanede bulunan yaralılardan İbrahim Zekeriya ise İsrail askerlerinin günlerce kuşatma altında tuttuğu hastanede acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, hastaneden tahliyesinin sağlanarak tedavisine devam edilmesini istediğini dile getirdi.

Zekeriya, eşi ve çocuklarının da baskın sırasında kendisiyle beraber hastanede bulunduğunu, iletişimin kesilmesi nedeniyle ailesinin diğer üyelerinden ise haber alamadıklarını belirtti.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi baskını

İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Baskının ardından, İsrail'in tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndekilerin araçsız şekilde hastaneyi boşaltmalarını istemiş ancak yaralı ve hastalardan bir bölümünün hastaneden yürüyerek çıkması mümkün olmadığı için bazı doktorlar ve sağlık çalışanları hastanede kalmıştı.

İsrail'in 'Şifa tiyatrosu' eleştirilere neden oldu
İsrail'in 'Şifa tiyatrosu' eleştirilere neden oldu

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra dün bazı bölümlerini yıkarak hastaneden çekilmişti.

Hastanenin jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümler havaya uçurulmuştu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini ve binalarını da bombalamıştı.

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