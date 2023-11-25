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Dünya
AA 25.11.2023 23:05

İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto

İsrailliler, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

Tel Aviv Sanat Müzesi önünde yapılan gösteriye, esirlerin yakınlarının yanı sıra binlerce İsrailli katıldı.

İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce ve İbranice "Onları hemen şimdi eve getirin." sloganları attı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmazlığı çözüldü

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması taleplerini yineleyen göstericiler, tümü serbest kalıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail polisi, gösterinin yapıldığı alan çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alarak, çevre yolları trafiğe kapattı.

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İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
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İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
İsrailli esir yakınlarından Tel Aviv'de protesto
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