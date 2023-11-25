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Dünya
AA 25.11.2023 21:29

Hamas: Barselona Belediyesi'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararı cesurca

Hamas, İspanya'nın Barselona Belediyesi'nin, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ulaşılana ve Birleşmiş Milletler kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkileri askıya alma kararını "cesur bir duruş" olarak nitelendirdi.

Hamas: Barselona Belediyesi'nin İsrail ile ilişkileri kesme kararı cesurca
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hamas'ın Telegram hesabından, Barselona Belediyesi'nin, İsrail ile ilişkileri kesme kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşını reddederek işgalci oluşumla ilişkisini kesme kararı alan Barselona Belediyesi'nin cesur duruşunu takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti
Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini kesti

Hamas, dünyadaki tüm şehir ve belediye meclislerine "Barselona Belediyesi'nin Nazi-Siyonist işgalinin çocuklara ve savunmasız sivillere yönelik katliamlarını reddeden bu tutumunu izlemeleri" çağrısında bulundu.

İspanya'nın Barselona Belediyesi, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana ve BM kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti altına alınana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak
İspanya: AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." demişti.

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