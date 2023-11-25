İsrail basını: Esirler gece yarısına kadar serbest bırakılmazsa İsrail Gazze'ye saldıracak

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'ın bugün teslim edilmesi beklenen esirlerin serbest bırakılmasını ertelemesine ilişkin değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

Adı açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın esirleri gece yarısına kadar serbest bırakmaması halinde Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırısına yeniden başlama tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde söz konusu yetkililerin, "Hamas, esirlerin gece yarısına kadar serbest bırakılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına devam edeceğinin bilincinde." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurmuştu.